Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 2 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё 2 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 158-мь. Новых случаев заболевания за последние сутки 23 в девяти муниципалитетах. Всего больных теперь 5