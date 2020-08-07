Где работают лучшие во Владимирской области штукатур, каменщик и сварщик? В преддверии Дня строителя во Владимире прошел региональный этап национального конкурса «Строймастер«. За

Где работают лучшие во Владимирской области штукатур, каменщик и сварщик? В преддверии Дня строителя во Владимире прошел региональный этап национального конкурса «Строймастер«. За звание лучшего боролись представители 24 компаний-застройщиков региона. В качестве конкурсной площадки выбрали реально строящийся дом на Ставровской. Участникам необходимо было продемонстрировать свои знания в теории и на практике. Победитель каждой номинации