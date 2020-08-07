Большинство - 979 - во Владимире

Большинство - 979 - во Владимире832 - в Гусь-Хрустальном районе661 - в Петушинском районе521 - в Муромском районе489 - в Ковровском районе436 - в Александровском районе310 - в Собинском районе291 - в Вязниковском районе274 - в Юрьев-Польском районе203 - в Кольчугинском районе159 - в Судогодском районе137 - в Киржачском районе147 - в Меленковском районе97 - в Суздальском районе78 - в Камешковском районе58 - в Радужном39 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районе.За сутки на 7 августа лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 - в Гусь-Хрустальном районе4 - в Ковровском районе3 - в Муромском районе3 - в Юрьев-Польском районе2 - во Владимире2 - в Меленковском районе2 - в Петушинском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Селивановском районе