Большинство - 979 - во Владимире
Большинство - 979 - во Владимире
832 - в Гусь-Хрустальном районе
661 - в Петушинском районе
521 - в Муромском районе
489 - в Ковровском районе
436 - в Александровском районе
310 - в Собинском районе
291 - в Вязниковском районе
274 - в Юрьев-Польском районе
203 - в Кольчугинском районе
159 - в Судогодском районе
137 - в Киржачском районе
147 - в Меленковском районе
97 - в Суздальском районе
78 - в Камешковском районе
58 - в Радужном
39 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе.
За сутки на 7 августа лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 - в Гусь-Хрустальном районе
4 - в Ковровском районе
3 - в Муромском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
2 - во Владимире
2 - в Меленковском районе
2 - в Петушинском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Селивановском районе