ВТБ Лизинг выступает финансовым оператором услуги: парк предлагаемых по подписке транспортных средств приобретается и в дальнейшем ремаркетируется компанией

ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover разработали и запустили новый сервис подписки на автомобили для юридических лиц — Jaguar Land Rover Mobility. Он позволит клиентам за фиксированную ежемесячную плату пользоваться новым автомобилем, не приобретая его в собственность. ВТБ Лизинг выступает финансовым оператором услуги: парк предлагаемых по подписке транспортных средств приобретается и в дальнейшем ремаркетируется компанией.Сервис ориентирован на удовлетворение растущего спроса на продукты шеринговой экономики. Он позволит клиентам оптимизировать затраты на обновление парка автомобилей, получить прозрачный план платежей и полное сервисное обслуживание. Оформление договора на 12 месяцев подразумевает, что платеж по подписке в этот период остается фиксированным, и при этом включает в себя расходы на страхование автомобиля, процедуру регистрации в ГИБДД и дальнейший контроль и обработку штрафов за нарушения ПДД, круглосуточную программу помощи на дорогах, техническое обслуживание и ремонтные работы в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, работы по сезонному шиномонтажу и хранению шин, а также службу поддержки клиентов. Благодаря данному сервису у клиента появляется возможность каждый год получать в свое распоряжение абсолютно новый автомобиль Land Rover. Через 7 дней после оформления подписки клиент сможет забрать автомобиль в дилерском центре.Программа действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга и распространяется на модели Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover. На первом этапе автомобили доступны юридическим лицам для подписки на фиксированный срок 12 месяцев. В будущем программой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, затем — физические лица. В планах компаний предоставление подписки и на более длительный срок — от 24 до 36 месяцев, с ограничением минимального срока договора.При оформлении договора, вносится аванс от стоимости автомобиля, затем оплачивается ежемесячная стоимость подписки, и это всё. Так, при подписке на Range Rover Evoque стоимостью 3 788 300 рублей и авансе в 21.5% от цены автомобиля, аренда обойдется в 55 тысяч рублей в месяц, включая НДС. Также доступен вариант оплаты, при котором аванс равен месячному арендному платежу, аренда будет стоить 111 тысяч рублей в месяц.Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг: «Мы постоянно работаем над расширением предложения для клиентов, предлагая альтернативные формы пользования автомобилем. Кроме традиционного финансового лизинга с возможностью последующего выкупа машины, в ВТБ Лизинг можно взять транспорт в операционный лизинг, а теперь еще и оформить автомобиль по подписке. Мы ожидаем, что новый сервис вызовет большой интерес у наших клиентов, поскольку является логичным продолжением движения потребления в сторону шеринговой модели. Все больше людей в мире видят преимущества в том, чтобы "пользоваться", а не "владеть", и Россия не исключение».Сергей Королев, директор по продажам Jaguar Land Rover Россия: «Образ жизни и привычки людей, в первую очередь живущих в крупных городах, принципиально меняются. Многие ищут для себя альтернативы традиционным формам владения автомобилем. Такие решения, как каршеринг, аренда, лизинг находят всё большее число приверженцев. На этом фоне подписка на новый автомобиль непосредственно от производителя заслуженно востребована, особенно в премиальном сегменте, где клиент, как правило, получает в пользование не просто автомобиль, но и целый пакет сопутствующих сервисов. К тому же, именно в премиальном сегменте люди стремятся обновлять автомобили значительно чаще, желают использовать самые последние, актуальные модели. Предлагая сервис подписки на новые автомобили Jaguar и Land Rover, мы рассчитываем, что этот продукт вызовет значительный интерес среди российских клиентов».Услугу можно оформить в разделе Mobility на официальных сайтах и , а также оставить на нее заявку на официальном сайте ВТБ Лизинг или по телефону контакт-центра компании 8 800 222 81 57. Дополнительная информация о новом сервисе подписки на автомобили Land Rover доступна по ссылке: .