Всего за год планируется провести более двух десятков вебинаров

ВТБ Private Banking продолжает развивать цифровые коммуникации с клиентами. Family Office в рамках образовательного проекта Академия Private Banking провел серию вебинаров в июне и готовит аналогичные мероприятия в июле. Партнерами банка в данном проекте выступают такие ведущие компании как PwC, KPMG, Baker MCKenzie, а также Пепеляев Групп. Всего за год планируется провести более двух десятков вебинаров.«Учитывая временные ограничения личного общения наших клиентов с персональными менеджерами, мы усиливаем онлайн-коммуникации, чтобы в условиях изменения налогового поля своевременно предлагать профессиональную экспертизу и решения по оптимизации структуры портфелей», — подчеркнул старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.Проведенный со специалистами компании PwC вебинар был посвящен защите активов состоятельных клиентов и их семей от недружественных действий третьих лиц в период пандемии и экономической неопределенности. Обсуждались основные риски, с которыми могут столкнуться владельцы семейного состояния, лежащие как в юридической, так и в налоговой плоскости, а также рассматривались модели структурирования активов, нацеленные на нивелирование этих рисков.Совместный с компанией KPMG вебинар был посвящен вопросам смены налогового резидентства физических лиц в связи с временным закрытием границ, изменениям валютного законодательства, а также налоговым последствиям при ведении инвестиционной деятельности физическими лицами. Кроме того, специалисты KPMG рассказали о налогообложении иностранных компаний, а также об опциях владения активами за рубежом. Одной из ключевых тем в ходе вебинара стало наследственное планирование.«Данная тема традиционно очень интересует клиентов ВТБ Private Banking: по многочисленным исследованиям, средний возраст состоятельных людей в России составляет 55-65 лет, — это тот момент, когда стратегически необходимо вовлекать наследников в управление активами. Мы стараемся определить наиболее актуальные темы для наших мероприятий и видим положительный отклик клиентов на развитие таких коммуникаций», — отметила руководитель Family Office ВТБ Private Banking Наталья Бирюкова.В июле ВТБ планирует провести еще два таких мероприятия — в сотрудничестве с BakerMCKenzie и Пепеляев Групп.