Мошенники выдумали новый способ обмана, чтобы похитить деньги с карты владельца. Жители Владимирской области уже попались на удочку телефонных аферистов. В Центробанке сообщают, звонков

Мошенники выдумали новый способ обмана, чтобы похитить деньги с карты владельца. Жители Владимирской области уже попались на удочку телефонных аферистов. В Центробанке сообщают, звонков «из банка» весной этого года стало на 300% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во время пандемии популярной схемой для аферы стал «безопасный резервный счет». По этой схеме мошенник