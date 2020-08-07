Всего на территории Владимирской области выявлено 5748 случаев заболевания

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 7 августа, по информации регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией.5 новых случаев выявлено в Гусь-Хрустальном районе;4 – в Ковровском районе;3 – в Муромском районе;3 – в Юрьев-Польском районе;2 – во Владимире;2 – в Меленковском районе;2 – в Петушинском районе;1 – в Кольчугинском районе;1 – в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области выявлено 5748 случаев заболевания: 979 – во Владимире, 832 – в Гусь-Хрустальном районе, 661 – в Петушинском районе.