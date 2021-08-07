07.08.2021

2021-08-07 14:25:06

17-летний фермер из Владимирской области держит более 200 видов домашних птиц

На МКС будут теперь выращивать перепелят. Разведение птицы, неприхотливое в уходе, стало очень популярным занятием. И что радует, выращиванием животных увлекаются школьники. И сегодня хотим вас познакомить с уже опытным 17-летним птицеводом Арсением Титовым - победителем областного конкурса "Экология 2030" в номинации "Биотехнологии".



Индюки, утята, перепелки, курицы и петухи. В свои 17 лет Арсений Титов держит на ферме, которую оборудовал сам, больше 200 видов домашних птиц. Как ни странно, все началось с желания завести собаку. Но родители предложили другой вариант - 15 кур и петух, вспоминает Арсений. Идею он поддержал и ни разу не пожалел. Да, и это безотходное производство, рассказывает Арсений. Куриный помет - отличное удобрение . Кстати, вести хозяйство Арсений начал с 12 лет. А научили его не бабушка с дедушкой, а видеоуроки на ютубе. Арсений Титов, фермер: «В этом вольере у меня содержатся куры - бройлеры. Выращиваются на мясо. Забойный вес где-то в 45 дней, но я выращиваю до 60. Вес живой тушки - 4 кг».



Большинство птиц на своей ферме Арсений вырастил сам. Вылупляются цыплята в инкубаторе, а потом переезжают в просторный домик - брудер, где растут до 14 недель. Он полностью заменяют цыплятам наседку. Здесь сохраняется нужный микроклимат, температура поддерживается около 30 градусов. Кормит птиц Арсений - комбикормом. Так, к примеру, для 50 кур-бройлеров нужно 15 литов корма. Его Арсений хранит вот в таких бочках, чтобы мыши не погрызли. На ферме все продумано для мелочей.



Так и клетку лишний раз открывать не нужно, и птиц не потревожишь. Так, у перепелок есть специальные яйцесборники. Арсений Титов, фермер: «Клетка рассчитана на 150 перепелов взрослых. У меня сейчас тут 50. Где-то 30 яиц в день. Сейчас хочу попробовать новую породу перепелов. Это утяжеленная перепела. Российская порода выведена, чтобы... ну как бройлеры они. Больше этой породы и их хорошо выводить на мясо».



А по соседству с птицами на ферме живут кролики.



У Арсения порядка их 40. И все разных пород: бабочка, рекс, новозеландский кролик, французские и бельгийские великаны. Арсений Титов, фермер: «Эту клетку я сделал сам, посмотрел в интернете, как их делают и сам сделал чертежи, и сделал. Наверху содержится молодняк на откорме, а снизу кролики родительского стада. Бункерные кормушки у них тут, я раз 3-2 дня насыпаю. И они едят».



В семье Титовых никогда не стоит вопрос, что приготовить. Иметь свою ферму не только интересно, но и полезно. В холодильнике всегда натуральные продукты, рассказывает мама юного агронома - Екатерина. Из свежих куриных и перепелиные яйца она готовит больше ста блюд: от обычного омлета до пирогов. А из мяса бройлерных цыплят и кроликов ещё больше вариантов. скоро ей придется осваивать новые рецепты - Арсений планирует расширить свою ферму, на ней вскоре появятся новые жильцы - страусы и поросята.



Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"