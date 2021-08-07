Их разработали вместе с представителями Кабмина, партии, торговых сетей, главами регионов и фермерами. Снижаются цены и в Москве.
При участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы Единой России по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы
Алексей Гордеев
на заседании 4 августа. По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.
Он напомнил, что партия проводит мониторинг, как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Контроль за ситуацией с ценами на борщевой набор взяли на себя все региональные отделения партии: ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями.
Очередной рейд совместного с Молодой Гвардией Единой России общественного контроля на ярмарках и в магазинах Москвы показал: снижение есть, по отдельным позициям даже в полтора раза. Морковь вместо 140 рублей уже по 70, картофель – 36 руб., капуста – 60 руб., – отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный, принимающий личное участие в рейдах в торговые сети. – Единая Россия предложила ряд мер по снижению и стабилизации цен на продукты, включая снижение наценки торговых сетей и увеличение количества торговых мест непосредственно для производителей. Важно, чтобы базовый набор был доступен по приемлемым ценам круглый год, а не только в сезон. Все предпосылки для этого есть: Россия занимает 1 место по чернозему – у нас 52% от мировых запасов.
Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов борщевого набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.
На совещании с членами Правительства 21 июля Президент поддержал предложения Единой России и Правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.