Их разработали вместе с представителями Кабмина, партии, торговых сетей, главами регионов и фермерами. Снижаются цены и в Москве.

При участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы Единой России по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред ГосдумыАлексей Гордеевна заседании 4 августа. По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.Он напомнил, что партия проводит мониторинг, как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Контроль за ситуацией с ценами на борщевой набор взяли на себя все региональные отделения партии: ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями.Очередной рейд совместного с Молодой Гвардией Единой России общественного контроля на ярмарках и в магазинах Москвы показал: снижение есть, по отдельным позициям даже в полтора раза. Морковь вместо 140 рублей уже по 70, картофель – 36 руб., капуста – 60 руб., – отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный, принимающий личное участие в рейдах в торговые сети. – Единая Россия предложила ряд мер по снижению и стабилизации цен на продукты, включая снижение наценки торговых сетей и увеличение количества торговых мест непосредственно для производителей. Важно, чтобы базовый набор был доступен по приемлемым ценам круглый год, а не только в сезон. Все предпосылки для этого есть: Россия занимает 1 место по чернозему – у нас 52% от мировых запасов.Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов борщевого набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.На совещании с членами Правительства 21 июля Президент поддержал предложения Единой России и Правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.