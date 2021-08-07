07.08.2021

2021-08-07 16:25:06

«Ковровский Мичурин»: известный геоботаник вырастил на территории 33 региона десятки реликтовых растений

50 лет назад ковровчане могли прогуляться по настоящему ботаническому саду, который на своем приусадебном участке организовал Александр Бутряков. Известный геоботаник выращивал амурский виноград, дальневосточные лилии и десятки других реликтовых растений. Вспомним о "ковровском Мичурине" с Марией Городской.



"Ковровский Мичурин" - так называли Александра Бутрякова. Инициатора и создателя уже впоследствии Краеведческого музея. История началась во время "Золотой эры краеведения" - так обозначают историки 20-ые годы прошлого столетия, когда по всей стране создавались музеи. Такое отделение появилось и во Владимирской губернии. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «Дело в том, что попытки создать музей в городе были ещё давно. И в 16-м году ещё местная интеллигенция пыталась. И сразу после революции. Тогда он красиво назывался - Музей родиноведения пытались создать. Но вот, видимо, что-то не случилось или человека не появилось такого пробивного, настырного, увлечённого, как Александр Георгиевич Бутряков».



Ильинская часовня стала местом для научных изысканий - первый музей сделали в ней. Александр Георгиевич занимался ботаникой, создал возле музея ботанический сад (первый во Владимирской области) - в 1935-м году. Плотно сотрудничал с ботаническим садом МГУ (некоторые гербарные образцы Бутрякова до сих пор там хранятся). Собирал гербарии со всей Владимирской области. И по-научному предвидел, какие растения через несколько десятков лет станут исчезающими и попадут в Красную книгу области.



Того знаменитого Ботанического сада, как и Краеведческого музея, уже нет. Сгорел дотла в 1942-м году .Сейчас о том, что на этом месте когда-то был музей, напоминает только фундамент.



Возвращением экспонатов занялась Екатерина Никитина, которая стала директором музея уже после войны. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «Тогда только радио было, она делала объявления по радио, чтобы жители возвращали экспонаты. Те, кто не хотел просто так, у них даже покупали эти экспонаты, деньги выделялись. То есть часть экспонатов ей удалось вернуть».



Благодаря увлечению фотографией, остались снимки, сделанные Бутряковым. Они сохранились в альбоме одной из шести его дочерей, Татьяны. Это не только отражение научной деятельности. В них - его жизнь. Ольга Хребтова, заведующая отделом "Музей природы и этнографии": «Вот ещё интересная фотография. Сейчас я вам покажу её. Это всё дочери, дочери, супруга Александра Георгиевича. Здесь вот пять дочерей, нет старшей, Юлии. Это появилась Лилия».



Семейные архивы хранят воспоминания тех лет - на этой фотографии дочка спряталась среди поля с капустой, на этой - Бутряков со своими студентами. Ольга Хребтова, заведующая отделом "Музей природы и этнографии": «Вот интересная фотография. Александр Георгиевич, как педагог, преподавал и в педагогическом техникуме. Потом в педагогическом училище. Вот на этом снимке как раз представлены педагоги того времени и студенты. Между прочим, свои лекции, занятия, уроки, Александр Георгиевич предпочитал проводить не в аудитории, а непременно выводить на природу. Он считал, что только на лоне природы, в непосредственном контакте с природой, можно вложить именно любовь к природе. Чувствовать, понимать её».



Те 7 лет, когда Бутряков официально значился директором музея, считают временем его расцвета. Он дружил с известным советским учёным, академиком Борисом Келлером. Изучал с ним флору Поволжья, Кавказа, Средней Азии. Бутряков добился успехов и в области археологии. Обнаружил могильник Бронзового века, который позже расценят как самое южное поселение фатьяновской культуры - три тысячи лет до нашей эры. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «У них очень своеобразные каменные топоры. Они вот с таким вот навершием, с закруглением. Потому что они были одновременно и рабочими, и боевыми топорами. Ещё там было найдено навершие булавы. Тоже своеобразное такое фатьяновское оружие».



Бутряков был жёстким и требовательным. В первую очередь - к себе, своей работе. Упорным, любознательным. Поэтому успел так много сделать. По убеждениям был "толстовцем". Посвятил много времени тому, чтобы превратить Ковров в оазис. И город, после Великой Отечественной войны, стал именно таким - чистым, зелёным и цветущим.



Внук Бутрякова, Анатолий, запомнил дедушку как искреннего, "учёного" человека. Анатолий Бутряков, внук Александра Бутрякова: «Добрым был человеком. Справедливым был человеком. Трудящимся таким. Праздность не любил».



В Коврове, в пойме реки Клязьмы, Александр Георгиевич когда-то разбил сад, который по сей день радует местных жителей. И первого директора музея они вспоминают с большой любовью.



Мария Городская, Юлия Шувалова, Егор Герасимов, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".