2021-08-07 16:25:06
2021-08-07 16:25:06
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/ Тема: «Ковровский Мичурин»: известный геоботаник вырастил на территории 33 региона десятки реликтовых растений
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
50 лет назад ковровчане могли прогуляться по настоящему ботаническому саду, который на своем приусадебном участке организовал Александр Бутряков. Известный геоботаник выращивал амурский виноград, дальневосточные лилии и десятки других реликтовых растений. Вспомним о "ковровском Мичурине" с Марией Городской.
"Ковровский Мичурин" - так называли Александра Бутрякова. Инициатора и создателя уже впоследствии Краеведческого музея. История началась во время "Золотой эры краеведения" - так обозначают историки 20-ые годы прошлого столетия, когда по всей стране создавались музеи. Такое отделение появилось и во Владимирской губернии. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «Дело в том, что попытки создать музей в городе были ещё давно. И в 16-м году ещё местная интеллигенция пыталась. И сразу после революции. Тогда он красиво назывался - Музей родиноведения пытались создать. Но вот, видимо, что-то не случилось или человека не появилось такого пробивного, настырного, увлечённого, как Александр Георгиевич Бутряков».
Ильинская часовня стала местом для научных изысканий - первый музей сделали в ней. Александр Георгиевич занимался ботаникой, создал возле музея ботанический сад (первый во Владимирской области) - в 1935-м году. Плотно сотрудничал с ботаническим садом МГУ (некоторые гербарные образцы Бутрякова до сих пор там хранятся). Собирал гербарии со всей Владимирской области. И по-научному предвидел, какие растения через несколько десятков лет станут исчезающими и попадут в Красную книгу области.
Того знаменитого Ботанического сада, как и Краеведческого музея, уже нет. Сгорел дотла в 1942-м году .Сейчас о том, что на этом месте когда-то был музей, напоминает только фундамент.
Возвращением экспонатов занялась Екатерина Никитина, которая стала директором музея уже после войны. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «Тогда только радио было, она делала объявления по радио, чтобы жители возвращали экспонаты. Те, кто не хотел просто так, у них даже покупали эти экспонаты, деньги выделялись. То есть часть экспонатов ей удалось вернуть».
Благодаря увлечению фотографией, остались снимки, сделанные Бутряковым. Они сохранились в альбоме одной из шести его дочерей, Татьяны. Это не только отражение научной деятельности. В них - его жизнь. Ольга Хребтова, заведующая отделом "Музей природы и этнографии": «Вот ещё интересная фотография. Сейчас я вам покажу её. Это всё дочери, дочери, супруга Александра Георгиевича. Здесь вот пять дочерей, нет старшей, Юлии. Это появилась Лилия».
Семейные архивы хранят воспоминания тех лет - на этой фотографии дочка спряталась среди поля с капустой, на этой - Бутряков со своими студентами. Ольга Хребтова, заведующая отделом "Музей природы и этнографии": «Вот интересная фотография. Александр Георгиевич, как педагог, преподавал и в педагогическом техникуме. Потом в педагогическом училище. Вот на этом снимке как раз представлены педагоги того времени и студенты. Между прочим, свои лекции, занятия, уроки, Александр Георгиевич предпочитал проводить не в аудитории, а непременно выводить на природу. Он считал, что только на лоне природы, в непосредственном контакте с природой, можно вложить именно любовь к природе. Чувствовать, понимать её».
Те 7 лет, когда Бутряков официально значился директором музея, считают временем его расцвета. Он дружил с известным советским учёным, академиком Борисом Келлером. Изучал с ним флору Поволжья, Кавказа, Средней Азии. Бутряков добился успехов и в области археологии. Обнаружил могильник Бронзового века, который позже расценят как самое южное поселение фатьяновской культуры - три тысячи лет до нашей эры. Ольга Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических наук: «У них очень своеобразные каменные топоры. Они вот с таким вот навершием, с закруглением. Потому что они были одновременно и рабочими, и боевыми топорами. Ещё там было найдено навершие булавы. Тоже своеобразное такое фатьяновское оружие».
Бутряков был жёстким и требовательным. В первую очередь - к себе, своей работе. Упорным, любознательным. Поэтому успел так много сделать. По убеждениям был "толстовцем". Посвятил много времени тому, чтобы превратить Ковров в оазис. И город, после Великой Отечественной войны, стал именно таким - чистым, зелёным и цветущим.
Внук Бутрякова, Анатолий, запомнил дедушку как искреннего, "учёного" человека. Анатолий Бутряков, внук Александра Бутрякова: «Добрым был человеком. Справедливым был человеком. Трудящимся таким. Праздность не любил».
В Коврове, в пойме реки Клязьмы, Александр Георгиевич когда-то разбил сад, который по сей день радует местных жителей. И первого директора музея они вспоминают с большой любовью.
Мария Городская, Юлия Шувалова, Егор Герасимов, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".