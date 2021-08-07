Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием рабочих, проник в бытовку, расположенную на строительной площадке, и похитил оттуда ноутбук, моноблок и тахеометр...

Оперативники ОМВД России по району Замоскворечье совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в краже личных вещей и строительного оборудования.Предварительно установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием рабочих, проник в бытовку, расположенную на строительной площадке на Космодамианской набережной, и похитил оттуда ноутбук, моноблок и тахеометр. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Профсоюзной улице задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель столицы. Похищенное оборудование молодой человек сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60