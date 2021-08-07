Крымский политолог Сергей Веселовский рассказал, в каком случае России придется вмешаться в происходящее на Украине.

Крымский политолог Сергей Веселовский рассказал, в каком случае России придется вмешаться в происходящее на Украине.На этой неделе состоялось интервью президента Украины Владимира Зеленского на телеканале "Дом", который вещает на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДЛНР), а также в Крыму. Лидер Незалежной говорил о любви к полуострову и мире в Донбассе. Политолог Сергей Веселовский предполагает, что жители этих республик негативно отреагировали на интервью с политиком.Эксперт назвал любовь Зеленского к ДЛНР и Крыму любовью вора-рецедивиста к молодому сокамернику. Также политолог отметил, что такие украинские политики, как Александр Турчинов и Петр Порошенко, пытались втянуть РФ в войну по приказу США, но "обломали зубы".Зеленский же действует иначе, заметил Веселовский. Лидер Незалежной открыто поддерживает гонение русских в ДЛНГ и Крыму, а когда украинские нацисты начнут их убивать, Россия не сможет оставаться в стороне, и ей придется вмешаться."Зеленский может устроить провокацию", – считает политолог.Напомним, ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко , что Россию победить невозможно. Парламентарий призвал украинских политиков найти общий язык с РФ, чтобы завершить конфликт в Донбассе.