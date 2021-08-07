Россия, используя помощь некоторых политиков из стран Европы, делает все возможное для того, чтобы Украина перестала существовать, как государство.

Россия, используя помощь некоторых политиков из стран Европы, делает все возможное для того, чтобы Украина перестала существовать, как государство.С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, сейчас Киев столкнулся с "большими вызовами". В частности, в 2023 году Украина должна присоединиться к энергосистеме Европы, а для этого ей предстоит пройти через множество различных процессов.Например, Украине необходимо сделать тестовое отключение от своей энергосистемы, которая на данный момент у нее общая с Россией. Данилов подчеркнул, что Москва не только не помогает в этом Киеву, но и делает все, чтобы украинское государство прекратило свое существование.Секретарь СНБО считает, что на этом фоне можно увидеть, как "зашевелились" сторонники Путина в Европе, которых Данилов назвал "мастодонтами". По его словам, это люди, уже заканчивающие свою политическую карьеру в западных странах, и начинающие "экономическую карьеру" у российского президента. По мнению Данилова, таких людей много во Франции, в Германии, Австрии и других странах. Секретарь СНБО подчеркнул: эти мастодонты учат жизни Украину, однако следует спросить их самих, как они живут с этим.Ранее ряд экспертов на Украине заявляли о том, что высказывания Данилова зачастую не соответствуют его компетенции, и лишь позорят Украину.