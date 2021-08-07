Злоумышленник обратился в отделение банка для заключения кредитного договора, предоставив поддельные документы...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Лефортово задержали приезжего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств финансово-кредитной организации путем мошенничества.В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник обратился в отделение банка на Авиамоторной улице с целью заключения кредитного договора и представил необходимые документы: паспорт и справку 2-НДФЛ. Кредит был одобрен, и гражданин получил около полутора миллионов рублей и кредитную карту с лимитом около 320 тысяч рублей. Однако в дальнейшем платежи по погашению кредита и уплаты процентов мужчиной не производились, и сотрудники банка обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний приезжий. Выяснилось, что мужчина предоставил в банк поддельные документы. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18