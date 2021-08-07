Минпросвещения выделило Владимирской области деньги на создание 42 мастерских в колледжах и техникумах. Они будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. В 2022 году регион ..

Минпросвещения выделило Владимирской области деньги на создание 42 мастерских в колледжах и техникумах. Они будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. В 2022 году регион получит более 60 млн 965 тысяч рублей на создание 12, в 2023 − свыше 67 млн на 15, в 2024 − более 77 млн 798 тысяч рублей ешё на 15 мастерских.Новые условия обучения будут доступны по следующим компетенциям: «Социальная сфера», «Сельское хозяйство», «Промышленные и инженерные технологии», «Строительство», «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Информационные и коммуникационные технологии».Список учебных заведений, на базе которых появятся мастерские, ещё уточняется.Их появление позволит готовить новые кадры по международным стандартам и передовым технологиям.