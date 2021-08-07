По предварительным данным, предоставленных Аналитиками института развития, с начала 2021 выдано более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3,1 трлн рублей.

По предварительным данным, предоставленных Аналитиками института развития, с начала 2021 выдано более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3,1 трлн рублей.Как отмечают эксперты, результаты за семь месяцев текущего года на 35% в количественном выражении и 62% в денежном превышают показатели за аналогичный период 2020 года.По данным аналитиков, в июле 2021 года было выдано более 151 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 430 млрд рублей. Показатели за прошлый месяц практически не отличаются от июля 2020 года. В пресс-службе отметили, что в условиях повышения ставок по рыночным ипотечным продуктам поддержку ипотечному рынку оказывают льготные программы с госучастием.Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отмечает, что государство реализует большое количество ипотечных программ по поддержке кредитного рынка. При этом ДОМ.РФ является оператором большинства из них: Льготной ипотеки на новостройки, Семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки, выплаты 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам.Только за семь месяцев этого года с помощью данных мер решили жилищный вопрос или снизили нагрузку по ипотечному кредиту свыше 350 тыс. российских семей. При этом в фокусе внимания государства – семьи с детьми: специально для них с июля этого года по поручению президента расширены условия “Семейной ипотеки” – теперь льготная ипотечная ставка до 6% доступна и семьям с одним ребенком, что окажет долгосрочное позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране, — прокомментировал Михаил Гольдберг.Аналитиками также было отмечено, что большое количество льготных ипотечных программ и постепенное восстановление доходов россиян поддержат доступность ипотеки. По их прогнозам, в 2021 году будет выдано 1,7-1,8 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,6-4,8 трлн рублей. Это будет сопоставимо с рекордными показателями 2020 года.Ранее также , что с января по июнь россияне заняли у банков на покупку жилья почти в два раза больше денег, чем за аналогичный период 2020 года.