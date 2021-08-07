07.08.2021

2021-08-07 08:05:04

В субботу во Владимирской области ожидается еще один всплеск тропической жары

7 августа, в субботу, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидаются дожди, днем кратковременные, местами гроза.



Ветер южный 5 – 10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12 – 17 метров в секунду.



Температура воздуха ночью +13 - +18 °C, днём воздух прогреется до 30 градусов тепла.







Фото: Юлия Селиверстова, ВК «Книга-журнал Владимирской области».



