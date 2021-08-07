В Вязниках из-за обрыва магистрального кабеля жители микрорайона Север остались без света. Об этом сообщили наши коллеги с портала Вязники.рф. По данным мэрии района, на утро 7 августа без ..

В Вязниках из-за обрыва магистрального кабеля жители микрорайона Север остались без света. Об этом сообщили наши коллеги с портала Вязники.рф.По данным мэрии района, на утро 7 августа без электричества остались 220 домов. К ремонтным работам привлечено несколько бригад. Помощь в устранении аварии оказывает спецлаборатория из Коврова.Сроки восстановления электроснабжения не называются.