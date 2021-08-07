Во Владимирской области сняли антиковидные ограничения при заселении в гостиницы или отели. Об этом Владимир Сипягин сообщил в соцсетях. Напомним, что с середины июля в места временного ..

Во Владимирской области сняли антиковидные ограничения при заселении в гостиницы или отели. Об этом Владимир Сипягин сообщил в соцсетях.Напомним, что с середины июля в места временного проживания допускались только посетители имеющие QR-код о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справки о перенесённом Covid-19, но если с даты выздоровления прошло не более полугода. Владельцы суздальских отелей жаловались, что из-за этого бронь упала на 50%.Ранее сообщалось, что требования . Для этого депздрав даже договорился с частными клиниками об открытии прививочных пунктов.Для бизнеса, пострадавшего от пандемии,При этом губернатор напомнил, что предприниматели обязаны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.