Детская площадка во дворе тридцатого дома по Ново-Ямской превратилась в питейное заведение для маргиналов со всего района, основной статьей расходов которых по-прежнему остается алкоголь.

Детская площадка во дворе тридцатого дома по Ново-Ямской превратилась в питейное заведение для маргиналов со всего района, основной статьей расходов которых по-прежнему остается алкоголь. Привлечь внимание к проблеме решил Артем Сыров – житель местной двухэтажки. Вот у нас вот так дети, наверно, должны играть. Вот так, в городе Владимире у нас осуществляется игровая деятельность на