Крысы на деревьях -зрелище не для слабонервных. В областном центре на Соловьином пруду очевидцы запечатлели, как грызуны лазают по яблоням и поедают зеленые плоды. Наблюдать на деревьях крыс

Крысы на деревьях -зрелище не для слабонервных. В областном центре на Соловьином пруду очевидцы запечатлели, как грызуны лазают по яблоням и поедают зеленые плоды. Наблюдать на деревьях крыс вместо птиц – вряд ли нормально для обычного человека. А вот специалисты отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника говорят,что в этом нет ничего удивительного. Серые крысы, или по-другому их