Иногда бывает сложно выбрать подходящую книгу – каждый день выходит столько новинок, что глаза разбегаются! Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес облегчит вам выбор: в этом материале 5 самых популярных книг этого лета. Объясняем подробно, почему они стали бестселлерами.

Иногдабывает сложно выбрать подходящую книгу – каждый день выходит столько новинок,что глаза разбегаются! Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ облегчит вам выбор: в этом материале 5 самых популярных книг этоголета. Объясняем подробно, почему они стали бестселлерами.Бестселлер журналистки Ольги Примаченко — этонечто среднее между популярной психологией и доверительным разговором с оченьмудрой и доброй подругой. Речь идет о самом главном — любви к себе и повышениисамооценки. Это не конечная цель, а постоянный процесс, над которым мы работаемкаждый день. Автор рассуждает о проблемах, знакомых каждой женщине: что делать,если вам не нравится собственное тело? Как относится к токсичным оценкамокружающих? Как научиться говорить «нет»? Как пережить болезненное расставаниес наименьшими потерями для ментального здоровья и самооценки? Сама Примаченкопрошла через очень трудный период в жизни, поэтому решила поделиться опытомдругими женщинами, — получилось актуально, содержательно и по делу.Название этой книги хорошо иллюстрирует ирониюи дружественный тон психолога Татьяна Мужицкой. Она как никто умеет вселитьнадежду и приободрить, а эта книга — необходимое чтение для наших сложныхвремен. Автор очень легким языком говорит о сложном: работе нашего мозга впериод стресса и адаптации, тревожности и привычке «накручивать» себя, поискевнутренней опоры. Эта книга универсальна — ее цель помочь наладить отношения ссобой, партнером или коллегами по работе, а техники можно использовать вразличных жизненных ситуациях: от сложного разговора с мамой до переезда вдругую страну. Мужицкая учит не зависеть от внешних обстоятельств и искатьспокойствие внутри себя — невероятно важный навык, которым далеко не все могутпохвастаться.Все книги фантаста Ерофея Трофимова становятсябестселлерами: возможно вы слышали о романах «Еще один шанс», «Выжить любойценой», «Казачий спас» или даже читали их. «Одиночка. Школа пластунов» — этодолгожданный фантастический боевик с примесью альтернативной истории, событиякоторого разворачиваются в вымышленном прошлом в казачьей станице. Главныйгерой Елисей, уже знакомый поклонникам автора, вынужден заботится о несколькихсиротах, которых ему подкинули. Он решает сделать из ребят настоящихразведчиков — пластунов. В процессе вся команда вступает в многочисленныесхватки с врагами, спасается от преследований и заодно спасает целую страну.Очень динамично и захватывающе — книги вам хватит на пару вечеров.Каждая книга Эдит Евы Эгер становитсябестселлером — и это не случайно. Психотерапевт с мировым именем когда-то былаузницей Освенцима, потеряла там всю семью и жениха, однако не сломалась. Эгерпрошла через ад и возродилась, психологическая помощь другим людям сталаглавным делом ее жизни. В своей самой известной книге «Выбор» автор рассуждаето необходимости быть счастливым в любых ситуациях и искать луч света даже в непрогляднойтемноте. Книгу можно условно разделить на две части: в первой Эгер рассказываетисторию своей жизни — загубленную юность, полную страданий и потерь. Во второй— делится опытом и психологическими приемами, которые позволили ей излечитьпосттравматическое стрессовое расстройство, избавиться от «комплексавыжившего», чувства вины и стыда. Мощная книга, которую нужно прочитать каждому— Эва Эдит Эгер дарит ощущение почвы под ногами.Сергей Лукьяненко в представлении не нуждается— автор «Дозоров» давно заслужил себе славу одного из самых продаваемыхроссийских писателей. Новый роман — четвертая часть серии про «Измененных».Главный герой Максим успел побывать на других планетах и увидеть, как устроенысоседние цивилизации. Теперь он хочет выучиться на межзвездного дипломата иналаживать контакты с другими вселенными. Однако амбициозные планы Макса будутнарушены внезапной угро. Как и все книги Лукьяненко — супер захватывающе ичитается на одном дыхании. Именно поэтому книга и бьет все рекорды скачиваний!А по специальному промокоду вы получите книгу в подарок, атакже 15% скидку практически на весь ассортимент книжного сервиса!