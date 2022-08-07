Полиция проводит проверку.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области прокомментировала инцидент с задержанием водителя «Лексуса» и потасовкой, которую устроили его друзья. Знакомые правонарушителя пытались «отбить» его у сотрудников ДПС.В субботу во владимирских пабликах появилось , на котором инспекторы ГИБДД пытаются «упаковать» автомобилиста. На кадрах за него активно заступается один из парней. Некий Рома «держит мазу» за товарища, активно толкает сотрудников МВД, находящихся при исполнении. В свою очередь, наряд ДПС предупреждает владимирца, что на агрессора могут завести уголовное дело.«Не сяду я! Да ты знаешь кто я?», - кричит в ответ владимирец.Он обещает начальнику полицейских и его подчинённым крупные неприятности.«Я запомнил твой номер. Я вас (нецензурная брань)... ... », - ругается раздосадованный Роман.Как рассказали в пресс-службе УМВД, к сотрудникам полиции обратился житель Владимира 1987 года рождения, которого избили. По приметам полицейские установили нападавшего.«Он управлял транспортным средством, имея признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. На жителя Покрова 1999 года рождения составлен протокол. Во время оформления к автомобилю ДПС подошли несколько знакомых нарушителя. Молодые люди вели себя агрессивно. Нарушитель пытался скрыться, но был задержан полицейскими и доставлен в отдел. Его машина помещена на штрафстоянку. Назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям всех участников конфликта. Пострадавший госпитализирован», - рассказали редакции vlad.aif.ru в пресс-службе регионального УМВД.Добавим, что правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание других участников инцидента.