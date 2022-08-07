Об этом сообщила областная Госохотинспекция.

Недалеко от Гусь-Хрустального на железной дороге найден труп лося. Об этом сообщила областная Госохотинспекция.Тело обнаружено на перегоне «Тума – Великодворье». Предположительно, что животного сбил поезд. Труп лося утилизировали в соответствии с ветеринарным законодательством.Напомним, обо всех найденных телах животных следует сообщать в региональную Госохотинспекцию.