Аварию спровоцировал 19-летний подросток.

В Суздальском районе в ДТП с участием двух иномарок погибли три человека. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вечером 6 августа около 22 часов у Новоалександрово 19-летний парень, управляя автомобилем «Хендай», выехал на встречку, где столкнулся с «Ауди», за рулём которого находился мужчина 1985 года рождения.В результате аварии погибли водители обеих легковушек, а также пассажир «Ауди» 1982 года рождения. Пассажир «Хёндай» 1997 года рождения госпитализирован в больницу.Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины автокатастрофы.