Три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе у Новоалександрово в Суздальском районе 6 августа. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности ДТП. Авария

Три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе у Новоалександрово в Суздальском районе 6 августа. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности ДТП. Авария произошла около 22:00. По предварительной информации, 19-летний водитель «Хендай» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ауди» под управлением 37-летнего мужчины. В результате столкновения погибли водители обеих иномарок и 40-летний пассажир