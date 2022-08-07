Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Жительница Владимирской области купила квартиру на материнский капитал, но забыла прописать своих трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что в феврале женщина купила жилье. В течение полугода она должна была прописать своих троих детей 11-ти, 5-ти и 3-х лет.Женщина осталась единоличной собственницей недвижимости, а это нарушение законодательства об использовании средств семейного капитала. Такое решение повлекло к исковому заявлению.