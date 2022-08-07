С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153200 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 августа выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус 7 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в СуздальскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153200 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41656 заболевших во Владимире, 18068 - в Ковровском районе и 16867 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.