Администрация Суздаля опубликовала программу праздника. Гости смогут посетить футбольный турнир, послушать стихи и побывать на концерте. Вечер завершится праздничным салютом. День города

Администрация Суздаля опубликовала программу праздника. Гости смогут посетить футбольный турнир, послушать стихи и побывать на концерте. Вечер завершится праздничным салютом. День города начнется с турнира по мини-футболу. Он пройдет в парке 950-летия, начало – в 10:00. С 11 до 13 часов гости смогут побывать на празднике поэзии и песни «России вечная любовь», он состоится на