Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал, как в регионе проходит акция «Собери ребёнка в школу».

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал, как в регионе проходит акция «Собери ребёнка в школу».В Штабе общественной поддержки во Владимире прошел семейный праздник для многодетных семей. Его организовал Алексей Говырин в рамках партийной акции «Собери ребенка в школы» вместе с фондом «ПроДобро» и молодогвардейцами. Каждому ребенку депутат вручил подарки: школьникам — рюкзаки с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями, а малышам — развивающие игры.- На сегодняшний день во Владимирской области более 500 детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже получили помощь. Я сам многодетный отец и понимаю, что собрать ребенка в школу — целая задача, поэтому каждый год участвую в акции. В этом году особое внимание мы уделяем семьям, где отцы выполняют боевые задачи в зоне СВО — это наша реальная помощь и забота о семьях военнослужащих. И, конечно, помогаем семьям из новых регионов, чтобы донбасские школьники так же чувствовали себя частью нашей большой страны, — написал в своем телеграм-канале. — «Собери ребенка в школу» — очень правильная, объединяющая акция, она уже давно вышла за рамки только партийного проекта. А сегодня особенно важно показать сплоченность нашего общества.По словам Алексея Говырина, его особенно тронула его история семьи Голенковых из Мариуполя. Больше месяцам семья с тремя маленькими детьми прятались в подвале, пока их не спасли российские военные. Сейчас у Голенковых всё хорошо — во Владимирской области им оказывают всю необходимую поддержку.