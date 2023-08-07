Владимирских школьников и их родителей приглашают прокатиться в вагоне, который рассказывает о возможностях профориентационного проекта «Билет в будущее»!

Владимирских школьников и их родителей приглашают прокатиться в вагоне, который рассказывает о возможностях профориентационного проекта «Билет в будущее»!Состав называется «Поезд возможностей». Проект посвящен национальным проектам России. Десять брендированных вагонов рассказывают пассажирам о возможностях, которые появились в стране благодаря нацпроектам «Демография», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги». А в вагоне «Образование» жители и гости столицы смогут найти информацию о проекте «Билет в будущее».«Благодаря новому поезду пассажиры узнают о развитии нашей страны, о том, какие успехи достигнуты в рамках реализации национальных проектов. Один из вагонов посвящен нацпроекту «Образование». Визуальное оформление расскажет о новых образовательных технологиях, школьной инфраструктуре, дополнительных возможностях для развития талантов детей по естественно-научным и другим дисциплинам. В Год педагога и наставника особое внимание уделено учителям, их уникальной и важной работе, а также подготовке будущих педагогов. Уверен, многие жители нашей страны уже воспользовались результатами нацпроекта. Ведь все, что мы делаем, направлено на улучшение качества жизни граждан», – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца января 2024 года. Если планируете поездку в Москву — не забудьте прокатиться на «Поезде возможностей»!Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.«Билет в будущее» помогает школьникам Владимирской области выбрать путь в жизни, найти свою профессию. Проект объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь подростку выбрать свою специальность. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе .