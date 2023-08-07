В честь Дня железнодорожника и 20-летия ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге состоялся благотворительный забег «Достигая цели!»

В честь Дня железнодорожника и 20-летия ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге состоялся благотворительный забег «Достигая цели!» На акции удалось собрать почти 600 тыс. рублей, которые будут переданы Нижегородскому онкологическому научному центру на лечение тяжелобольных детей.В мероприятии, которое прошло 5 августа, приняли участие порядка тысячи человек. Почти 670 граждан пробежали дистанцию в Нижнем Новгороде в Парке культуры и отдыха им. 1 мая.На сей раз благотворительный забег проводился в нескольких возрастных категориях. Дети 3-4 лет преодолевали дистанцию в 152 м. в сопровождении родителей. Ребятишки от 5 до 13 лет бежали 500 м, а взрослые любители спорта покоряли путь в 5 км. Также в рамках акции проводился так называемый серебряный забег для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет и проходила семейная эстафета.Победители и призёры мероприятия получили награды и памятные призы. Всем добежавшим до финиша участникам вручили памятные медали.«Кроме того, в Парке культуры и отдыха им. 1 мая прошел спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!», в рамках которого состоялись музыкальная программа, физкульт-разминки, мастер-классы для детей и взрослых, а также лотерея для участников мероприятия», - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.