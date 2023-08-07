В августе 30 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», имеющих просроченную задолженность за энергоресурсы, получили квитанции с красной маркировкой.

В августе 30 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», имеющих просроченную задолженность за энергоресурсы, получили квитанции с красной маркировкой. Адресаты накопили задолженность на общую сумму 485 миллионов рублей.«Красная» квитанция означает, что собственники помещений не оплачивают услуги отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения в течение трех и более месяцев, тем самым нарушают требования действующего законодательства. Несвоевременная оплата полученных услуг негативно влияет на работу энергетических предприятий, обеспечивающих эксплуатацию и подготовку генерирующего оборудования, электрических и тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду и максиму нагрузок. Неплатежи могут поставить под угрозу надежное энергоснабжение всех потребителей области.«Мы применяем различные способы информирования должников. Помимо квитанций с красной полосой, используются СМС-информирование и телефонные звонки, размещение списков должников на информационных досках в жилых домах. Если клиент игнорирует предупреждения, то компания вынуждена обратиться в суд. Результатом становится арест расчетных счетов, недвижимости, транспортных средств и запрет на осуществление любых регистрационных сделок с имуществом, выезд за границу», - комментирует руководитель отдела по сбору денежных средств с физических лиц Юлия Афонина.Рекомендуем жителям региона не доводить ситуацию до крайних мер. Для решения проблемы с погашением задолженности за коммунальную услугу «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает заключить договор о реструктуризации долга и выплачивать денежные средства частями по составленному плану-графику. Заключить договор можно в офисах компании. Адреса отделений приема и обслуживания клиентов и режим их работы указаны в платежных квитанциях и на сайте . Клиенты также могут воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет», который позволяет произвести оплату оперативно и без комиссии через систему быстрых платежей.Реклама.