Отрицательно по этому пункту высказались 66% респондентов. В июле социологи Центра управления регионом провели большое исследование среди пользователей соцсетей. В нём приняли участие

Отрицательно по этому пункту высказались 66% респондентов. В июле социологи Центра управления регионом провели большое исследование среди пользователей соцсетей. В нём приняли участие несколько сотен человек. Специалисты выясняли мнение владимирцев о качестве транспортного обслуживания в областном центре. 68% респондентов за последний год сталкивались с проблемами, когда пользовались общественным транспортом. Среди главных претензий от пассажиров –