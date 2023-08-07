Смотрите в дайджесте:– Еще 17 жителей Владимирской области покусали зараженные клещи– Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ушел в отпуск– Власти Владимира хотят

Смотрите в дайджесте:– Еще 17 жителей Владимирской области покусали зараженные клещи– Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ушел в отпуск– Власти Владимира хотят модернизировать стадион «Юность» в Добром– Владимирская легкоатлетка завоевала серебряную медаль на играх стран СНГ