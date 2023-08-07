Смотрите в дайджесте:– Еще 17 жителей Владимирской области покусали зараженные клещи– Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ушел в отпуск– Власти Владимира хотят
<a href="https://33live.ru/novosti/07-08-2023-dajdzhest-obshhestvo-07082023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 07.08.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Еще 17 жителей Владимирской области покусали зараженные клещи– Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ушел в отпуск– Власти Владимира хотят
[url=https://33live.ru/novosti/07-08-2023-dajdzhest-obshhestvo-07082023.html]Дайджест (общество) 07.08.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Еще 17 жителей Владимирской области покусали зараженные клещи– Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ушел в отпуск– Власти Владимира хотят