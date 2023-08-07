Начальник отдела экологической безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева заняла 3 место в III Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2023».

Начальник отдела экологической безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева заняла 3 место в III Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2023».За победу в конкурсе боролись 145 претендентов со всей страны. Эколог компании состязалась в номинации «За лучший результат среди организаций в области транспортирования по трубопроводам нефти и нефтепродуктов».«Во Всероссийском конкурсе участвовала впервые. Участникам нужно было ответить на полсотни вопросов по экологической безопасности, причем время было ограничено. Организаторы подготовили интересные и достаточно сложные задания. Достойный результат по итогам конкурса - заслуга не только моя, но и всего коллектива нашего подразделения, которому постоянно приходится решать не менее важные задачи на практике», - рассказала Ирина Черняева.АО «Транснефть-Верхняя Волга» делом доказывает заботу об окружающей среде. Компания проводит ежедневный мониторинг состояния сточных, природных, питьевых вод и воздуха в районе своих производственных объектов и трубопроводов на территории 14 регионов России. Предприятие организовало очистку сточных вод до такого уровня, что их можно сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного назначения.Также компания реализует различные экологические проекты и оказывает помощь охраняемым природным территориям. К примеру, в Муромском заказнике Владимирской области компания активно участвует в восстановлении популяции зубров. Успехи налицо: с 2014 года поголовье этих могучих лесных животных выросло почти втрое.