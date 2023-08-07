Телеведущая любит экзотическую кухню. Елена Ханга раскрыла предпочтения за плитой на Первом канале.

Телеведущаялюбит экзотическую кухню. Елена Ханга раскрыла предпочтения за плитой на Первомканале.Темнокожая красотка российского телевидения родилась вТанзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но естьв ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждыйуважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда —суп танзанийский.Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерноеупотребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсемчуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. ЕленаХанга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.Ингредиенты для супаТыква — 1 кгВино белое сухое — 150 млКурага вяленая — 500 гЛук репчатый — 1 шт.Чеснок — 3 зубчика.Мед липовый — 50 г.Тимьян свежий — 15 г.Вода — 1 л,Сливочное масло — на глаз.Рецепт супаВ первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, азатем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятыйчеснок и жарит до золотистого цвета.Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает откожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливаетвино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда иперемешивает все это.Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм,доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь намедленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущийсуп и дает ему настояться.Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию дооднородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается тольконалить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такойрецепт — попробуйте и оцените!