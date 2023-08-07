Телеведущая
любит экзотическую кухню. Елена Ханга раскрыла предпочтения за плитой на Первом
канале.
Телеведущая
любит экзотическую кухню. Елена Ханга раскрыла предпочтения за плитой на Первом
канале.
Темнокожая красотка российского телевидения родилась в
Танзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но есть
в ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждый
уважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда —
суп танзанийский.
Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерное
употребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсем
чуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. Елена
Ханга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.
Ингредиенты для супа
Тыква — 1 кг
Вино белое сухое — 150 мл
Курага вяленая — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика.
Мед липовый — 50 г.
Тимьян свежий — 15 г.
Вода — 1 л,
Сливочное масло — на глаз.
Рецепт супа
В первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, а
затем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятый
чеснок и жарит до золотистого цвета.
Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает от
кожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливает
вино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда и
перемешивает все это.
Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм,
доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь на
медленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущий
суп и дает ему настояться.
Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию до
однородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается только
налить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такой
рецепт — попробуйте и оцените!