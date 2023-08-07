Елена Юзько из Координационного ресурсного центра поддержки добровольчества и реализации...

Елена Юзько из "Координационного ресурсного центра поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив" рассказала, чему учат волонтеров.Неотъемлемая часть любого волонтерства - обучение. В нашем регионе регулярно проходят специальные семинары, которые организует областной "Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив".Гостем нашей студии стала зам.директора центра - Елена Юзько. Этим летом она прошла стажировку для волонтеров в Удмуртии.Чему там обучали и как стать добровольцем?