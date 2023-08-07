17 клещей, зараженных инфекциями, сняли с жителей Владимирской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Всего с 31 июля по 6 августа в

17 клещей, зараженных инфекциями, сняли с жителей Владимирской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Всего с 31 июля по 6 августа в больницы с жалобами на укусы клещей обратилось 147 человек, среди них 21 ребенок. На позапрошлой неделе пострадавших было больше – 184 человека. Первое зафиксированное нападение клеща на