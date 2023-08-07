Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил как ведётся подготовка к тысячелетию...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил как ведётся подготовка к тысячелетию Суздаля.Губернатор Александр Авдеев посетил Суздаль. Глава региона проверил, как ведётся подготовка к грандиозному историческому юбилею- тысячелетию Суздаля. И реализуются важнейшие инфраструктурные проекты.Ключевая точка-стройплощадка новой школы на 1200 мест. Её с конца июня возводит ООО "Стройцентр". Предстоит очистить территорию на площади почти в 7 гектаров. Энергоснабжение подключено по временной схеме. Земляные работы продвигаются динамично. Строители уже установили временное ограждение и выходят на этап котлована. В основном здании, где будут учиться дети, разместятся столовая, актовый зал, спортивный блок- с двумя залами и бассейнами. Завершить объект планируют до конца следующего года. Школа в Суздале строится по национальному проекту "Образование" на средства федеральной казны с областным софинансированием. В этом году на реализацию "нулевого" этапа проекта направят 750 миллионов рублей. Основная сумма в размере- 1 миллиарда трехсот миллионов рублей - поступит в следующем году.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Объект непростой, это будет самая крупная школа и непростая. Потому что она выдержана для Суздаля в этажности. В двухэтажном исполнении. Площади очень большие в ширину. Подрядчик работает на высоких скоростях. Надо успеть в тёплое время, начало осени, чтобы максимально выполнить работы по фундаментуПродолжением школьной рекреационной зоны станет обновленный парк имени девятисотлетия Суздаля. Там уже оборудована скейт-площадка. Масштабный проект реализуют благодаря поддержке Минстроя и нацпроекту "Жильё и городская среда". Напомним, Суздаль вошёл в число победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Парк должен связать молодой микрорайон и историческое ядро, гармонично соединив древний и новый ландшафты.