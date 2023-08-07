Август – пора отпусков. Эту традицию решил соблюсти и губернатор. В Белом доме сообщили, что с 7 августа Александр Авдеев ушел в краткосрочный отпуск. До какого числа губернатор будет

Август – пора отпусков. Эту традицию решил соблюсти и губернатор. В Белом доме сообщили, что с 7 августа Александр Авдеев ушел в краткосрочный отпуск. До какого числа губернатор будет отдыхать – неизвестно. Уточняется, что свой отпуск он проведет на территории России. В субботу, 12 августа, у Александра Авдеева будет день рождения – ему исполнится 48