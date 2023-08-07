Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит уголовное дело о разбое с игрушечным пистолетом и краже...
Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит уголовное дело о разбое с игрушечным пистолетом и краже 67 тысяч рублей.
Выяснилось, что в середине июня (этого 2023 года) молодой человек, взяв многочисленные кредиты, решил ограбить офис одной из подобных (микрокредитных) организаций.
Выехал мужчина «на дело»… на велосипеде. Его он припарковал неподалёку от офиса.
С собой злоумышленник взял игрушечный пистолет, похожий на боевой. Именно им мужчина и планировал пугать при нападении.
Зная, что в зале работают видеокамеры, преступник надел темную одежду, а на лицо надвинул кепку (не забыв про маску), сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Зайдя в офис, обвиняемый напал на кредитного инспектора, и, угрожая ей, потребовал передать деньги. Испугавшись, женщина открыла ящик, где хранилось более 67 тысяч рублей.
Мужчина похитил все деньги и вышел на улицу.
Добравшись до своего велосипеда, он проехал несколько кварталов, затем остановился, переоделся и выбросил одежду в мусорный контейнер, уточняют в региональной пресс-службе прокуратуры.
В дальнейшем мужчину поймали. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ («разбой»).
Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.
Фото: pxfuel.com