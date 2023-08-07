Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит уголовное дело о разбое с игрушечным пистолетом и краже...

Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрит уголовное дело о разбое с игрушечным пистолетом и краже 67 тысяч рублей.Выяснилось, что в середине июня (этого 2023 года) молодой человек, взяв многочисленные кредиты, решил ограбить офис одной из подобных (микрокредитных) организаций.Выехал мужчина «на дело»… на велосипеде. Его он припарковал неподалёку от офиса.С собой злоумышленник взял игрушечный пистолет, похожий на боевой. Именно им мужчина и планировал пугать при нападении.Зная, что в зале работают видеокамеры, преступник надел темную одежду, а на лицо надвинул кепку (не забыв про маску), сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Зайдя в офис, обвиняемый напал на кредитного инспектора, и, угрожая ей, потребовал передать деньги. Испугавшись, женщина открыла ящик, где хранилось более 67 тысяч рублей.Мужчина похитил все деньги и вышел на улицу.Добравшись до своего велосипеда, он проехал несколько кварталов, затем остановился, переоделся и выбросил одежду в мусорный контейнер, уточняют в региональной пресс-службе прокуратуры.В дальнейшем мужчину поймали. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ («разбой»).Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: pxfuel.com