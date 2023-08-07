Реклама. Диктор за кадром: - Мат - все что выходит за рамки приличия мы привыкли называть матерщиной. (В кадре появляются люди разных профессий).
Рабочий: - Понятный. Можно использовать на работе.
Новый русский: - Без него, чиста, не обходится ни одна стрелка.
Учитель русского языка: - Богат эпитетами. Постоянно встречается в современной литературе.
Продавщица: - Удобно разговаривать с клиентами.
Военный: - Строг и точен. Хорошо отдавать команды.
Маленький мальчик: - Живой такой, веселый.
Диктор: - Русский мат. Всем доступен, всем знаком.
еще анекдот!