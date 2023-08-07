Бывший участковый лесничий ГКУ ВО «Гороховецкое лесничество» предстанет перед судом по обвинению в халатности.

Бывший участковый лесничий ГКУ ВО «Гороховецкое лесничество» предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в декабре 2019 года женщина сделала отвод и таксацию лесосеки под сплошную рубку с нарушением границ арендованного участка. В результате работники арендатора вырубили 164 хвойных и лиственных дерева, которые росли защитных лесах лесопарковой зоны. Нанесённый государству ущерб превысил 2,3 млн рублей. Также был причинён значительный вред лесной экосистеме.В настоящий момент уголовное дело в отношении дамы передано в Гороховецкий районный суд. Прокурор требует взыскать с обвиняемой нанесённый урон.