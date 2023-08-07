Известная фраза кризис – это новые возможности уже порядком надоела россиянам, видевшим на своём веку кто два, а кто и пять кризисов подряд.

Известная фраза "кризис – это новые возможности" уже порядком надоела россиянам, видевшим на своём веку кто два, а кто и пять кризисов подряд.Да, кое-кто успевает подсуетиться и «срубить» денег, пока остальные отходят от шока. Но для большинства людей кризисы — это снижение доходов, растерянность перед новыми обстоятельствами. Однако, мы наверняка ещё столкнёмся с ними: мир меняется всё быстрее.Как же в этом нестабильном мире жить, и не впасть в депрессию и тревогу, а уверенно плыть по волнам перемен, мы расспросили Матвея Северянина: предпринимателя, преподавателя, автора книг, пережившего не один кризис, разоблачение собственных представлений о жизни, крах нескольких бизнесов, переход из реального сектора экономики в интернет и опыт адаптации к самым разным условиям.— Матвей, вы разделяете популярное мнение, что кризисы — это новые перспективы?— Обычные люди, столкнувшиеся, например, с ростом цен, вряд ли с этим согласятся. Я убеждён, что новые перспективы и возможности есть и вне кризисов. Они всегда есть. Но кризисы ярче показывают, кто на что способен.Некоторые опускают руки и теряют веру в будущее, чаще от чтения громких новостных заголовков, чем от объективных событий. А другие закатывают рукава и приспосабливаются к новым обстоятельствам.И о чудо: тем, кто не лёг на диван горевать, а смог собраться, поднапрячься, что-то сделать — часто удаётся и сохранить доход, и увеличить. Даже в кризис экономика не останавливается, деньги никуда не исчезают. Их получают те, кто остался в строю.— Получается, «выживает сильнейший», по Дарвину?— Сейчас Матвей Северянин совершит разоблачение теории эволюции! Шучу. Разоблачать надо миф про «сильнейшего». Дарвин говорил: «Выживает не самый сильный из видов и не самый умный, а тот, который лучше всех реагирует на изменения».Понимаете? Сильные динозавры 65 млн лет назад после падения метеорита не смогли поменять привычный образ жизни, пропитания, размножения — и вымерли. Остальные не были так сильны, зато приспособились есть другую еду, спасаться от новых угроз и т.д. Мы их потомки.Нам тоже надо выбирать: вымереть или эволюционировать. В отличие от зверушек, у нас есть воля и разумный мозг.О важности умения адаптироваться отлично пишет наш современник, знаменитый Нассим Талеб, в книге «Антихрупкость». Советую читать всем, особенно в наши турбулентные времена.— Это антихрупкость и гибкость помогают тем, кто успешно переживает кризисы?— Да. И сегодня эти качества всё важнее. Если кто-то надеялся в XXI веке хорошо прожить всю жизнь, занимаясь одним и тем же делом и сидя на одном месте, — это иллюзия.Какую отрасль ни возьми, все рынки динамичные: законопроекты новые всё время пишутся, потребитель хочет большего, технологии усложняются. Сегодня и без кризисов неизбежно придётся несколько раз за жизнь сменить если не профессию, то специализацию, даже на одной работе. Однообразие нам не грозит.— Но вы сами всю жизнь получаете доход только из интернета. Это не пример стабильности?— Наоборот. Я работаю с 14 лет. Когда я начинал, интернет был медленный, полупустой и там царила анархия. Сегодня это целая онлайн-экономика с правовым регулированием, с разными отраслями: СМИ, развлечения, торговля, — с огромным количеством вакансий и денег. Возникают и закрываются новые платформы, всё постоянно меняется.Сначала я делал сайты. Потом перешел в YouTube, и к 22 годам заработал на «однушку» в городе Киров, развивая свой канал, посвящённый онлайн-игре. Затем заводил аккаунты во всех соцсетях, от ВКонтакте до тех, что сегодня запрещены. В каждой — свои особенности.Долго пытался освоить реальный сектор. Казалось, что это настоящая экономика, а интернет — недостаточно несерьёзно. Мало я понимал тогда! Открывал кофейню, службу мастеров «Муж на час». Но без богатого папочки, который бы меня кормил пару лет, пока я выхожу на окупаемость, такое не потянуть. И я вновь сосредоточился на онлайн-бизнесе, где вложений и проблем меньше, а денег больше. К тому же, мне удобно работать онлайн из любой точки мира, и самому распоряжаться своим временем.— Но есть врачи, строители, учителя, другие нецифровые профессии. Им недоступна «удалёнка», а кризис по ним бьёт сильнее.— Для них интернет — не основная работа, но инструмент привлечения клиентов.Мы видим, как врачи пришли в соцсети: известные педиатры, эндокринологи, неврологи. У них запись на месяцы вперёд, и заработок явно выше, чем в районных поликлиниках.Строители тоже небезнадёжны: те, кто хоть немного времени уделяют ведению своих аккаунтов в интернете, имеют очередь из клиентов при ценах выше среднего.Наверняка есть и учителя, которые дают советы по воспитанию и учёбе, и так привлекают людей для частных занятий. Если вы хоть что-то умеете делать хорошо, вы найдёте клиентов в сети.У нас в целая «Программа поддержки молодых авторов Telegram» для таких людей. Пошаговая инструкция, как создать канал, как его развить и сделать популярным. Telegram сейчас самая перспективная платформа: за год число пользователей выросло с 25 до 49 млн, и всё увеличивается. Этой аудитории хватит на всех.— Но не всем хочется быть блогером с толпой фанатов!— Не обязательно кривляться перед камерой и набирать миллионы лайков, чтобы заработать. Важно рассказать о себе людям так, чтобы они видели, какую их потребность вы сможете закрыть. Что бы вы ни продавали — ваш талант штукатурить, делать рекламу или торты на заказ — принцип один и тот же.Навыки такой работы с аудиторией — не бином Ньютона. Разбиваем цель «заработать 100000 рублей в месяц через интернет» на отдельные задачи. Нужно получить столько-то заказов, сделок, покупок. Для этого нужно набрать вот такое количество подписчиков. Значит, нужно вот так оформить свой аккаунт, сделать рекламу, и т.п. Призрачная цель стала цепочкой выполнимых действий.Это работает в любой непонятной ситуации. Кризис — всего лишь новые условия задачи. Её можно вот так же решить. Мы учим этому людей, и у них отлично получается.Среди наших выпускников есть мама троих детей из маленького города Новотроицк, которая завела аккаунт в сети, как копирайтер, начала писать тексты на заказ. Без специального образования. Зарабатывает 80-120 тысяч рублей.Есть бывший сотрудник полиции, на ранней пенсии заскучал, решил освоить интернет-специальность. Прошёл обучение у нас, да так здорово, что мы же его и наняли. Средняя зарплата у него 150 тысяч.Попадаются и те, кто надеялся узнать, как ничего не делать, но за деньги. Узнают, что нужно 2-3 месяца учиться новому, уделять по часу в день развитию своей соцсети — расстраиваются. Пишут на школу онлайн-профессий Матвея Северянина разоблачения: оказывается, чтобы заработать, нужно потрудиться.Я не рассказываю сказки, что все могут прийти в интернет и стать миллионерами. Работы в сети много, но это тоже труд, со своими сложностями и особенностями. Однако доход в 100000 рублей обеспечить себе может каждый, даже в непростые времена. Вопрос, хватит ли дисциплины.Уж если хватит, вы освоите какой-то прикладной навык и поймёте, как обратить на себя внимание потенциальных клиентов — вам никакой кризис не будет страшен.