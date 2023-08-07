МЧС по Владимирской области напоминают о правилах поведения на водоёмах. Август продолжает бить...

МЧС по Владимирской области напоминают о правилах поведения на водоёмах.Август продолжает бить температурные рекорды. О правилах поведения на водоёмах напомнили в региональном управлении МЧС.С приходом летнего зноя повышается риск гибели людей на водоёмах. Основная причина происшествий- купание в запрещенных местах и заплывы в состоянии алкогольного опьянения, а также отдых детей у водоемов без должного присмотра взрослых. Спасатели напомнили: купаться следует только на оборудованных пляжах, их в области 43. На контроле МЧС - 40 мест массового неорганизованного купания граждан и 898 мест, где купание запрещено. Там проходят межведомственные патрулирования.Александр Головашкин, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области:- За прошедшую только неделю на территории Владимирской области в связи с улучшением погодных условий зарегистрировано 4 происшествия. В период массового отдыха и в период выходных дней и жаркой погоды организованны работы муниципальных и ведомственных спасательных постов. На водных объектах области, в том числе и в эти выходные дни будут проводится межведомственные патрулирования.