Президент России Владимир Путин наградил участника спецоперации, жителя Владимира Алексея Любимова медалью «За отвагу».

Президент России Владимир Путин наградил участника спецоперации, жителя Владимира Алексея Любимова медалью «За отвагу». Медаль герою вручил глава регионального центра Дмитрий Наумов во время торжественной церемонии отправки очередной группы добровольцев для прохождения контрактной службы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Алексей Любимов находился в зоне проведения СВО с 13 октября 2022 года. 5 декабря он был тяжело ранен, но продолжил выполнять боевую задачу. Военнослужащего эвакуировали с поля сражения и направили на лечение и реабилитацию.Мэр Владимира пожелал отважному земляку скорейшего восстановления и передал подарок сыну Алексея Любимова.