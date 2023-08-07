На День города Суздаля, празднование которого состоится 12 августа, движение транспорта в туристической столице Владимирской области будет ограничено.

На День города Суздаля, празднование которого состоится 12 августа, движение транспорта в туристической столице Владимирской области будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.С 6 утра и 22.30 для проезда перекроют участки дорог на Ленина, Васильевской, Старой и других городских улицах. Городские власти просят водителей пользоваться объездными маршрутами.Кроме того, в целях обеспечения общественной безопасности возле мест проведения праздничных мероприятий установят металлодетекторы, через которые придётся проходить всем участникам и гостям праздника. Администрация извиняется за неудобства и надеется на понимание.