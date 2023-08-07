В середине августа 200 школьников из подшефного Докучаевска прибудут на отдых в детские оздоровительные лагеря Владимирской области.

В середине августа 200 школьников из подшефного Докучаевска прибудут на отдых в детские оздоровительные лагеря Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Для ребят из ДНР гостеприимно распахнут двери «Искатель», «Лесной городок» и «Олимп». Чтобы летний отдых прошёл активно, увлекательно и с пользой, уже сегодня в учреждениях ведётся активная подготовка к приёму детей.