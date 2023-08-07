Народные приметы на 8 августа. Почему в Еромолаев день запрещено шить и вязать 8 августа 2023 года...

Народные приметы на 8 августа. Почему в Еромолаев день запрещено шить и вязать8 августа 2023 года проходит народный праздник Ермолаев день. В старину считалось, что на этот день часто выпадает тёплая и солнечная погода. Крестьяне старались закончить жатву.Что можно делать в Ермолаев день?- В этот день начинали собирать первый урожай яблок. При этом, есть их ещё нельзя, так как первые яблоки нужно пробовать во время Яблочного Спаса (19 августа). Однако можно готовить из яблок варенье, сушить на зиму.- Проходил сбор урожая первого картофеля. Готовились блюда из картошки, грибов, а также овощей, которые к этому времени уже созревали на огородах.- Отличный день для сбора трав. Считалось, что утренняя прохлада и роса смывают с растений всё плохое, наделяют их чистой целительной силой.Что нельзя делать в Ермолаев день?- Нельзя по траве ходить, пока лежит роса. Считается, что в это утро и до полудня по ней гуляют осенние марева, которые очищают траву, делают её целебной.- Нельзя печь мучные изделия, хлеб и выпечку из прошлогодней муки — в противном случае старые проблемы в дом вернутся.- Запрещено в этот день шить и вязать. Согласно поверью, девушка, взявшая 8 августа в руки иголку, будет несчастна в браке.Народные приметы на 8 августа 2023 годаЛасточки и стрижи над самой водой летают — перед дождём.Холодное утро — зима будет ранняя.Зяблик поёт на закате или рано утром — к ненастью.Дождь и солнце — непогода продолжится.Обильная роса с утра — к грозам.Мухи надоедливые, приставучие — к осадкам.Лягушки выползают на сушу — к дождю.Фото pxfuel.com